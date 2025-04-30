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Двойное наказание для главного тренера "Метака"

Футбол
Новости
30 Апреля 2025 12:43
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Двойное наказание для главного тренера "Метака"

Наказан главный тренер азербайджанской футбольной команды «Метак» Мехман Сафаров.

Как сообщает İdman.biz, такое решение принял Дисциплинарный комитет АФФА.

Он был наказан за свои действия в двух играх в один и тот же день.

Сафаров получил красную карточку на седьмой минуте матча «Каспиан» - «Метак» в лиге U-14 за оскорбление судьи. В связи с этим АФФА дисквалифицировала главного тренера на пять игр.

Тренер также "отличился" после матча "Угур" - "Метак" в лиге U-13. Сафаров был удален с поля за оскорбление и угрозы в адрес судьи. По этой причине главный тренер был наказан еще на пять игр.

İdman.biz

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