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В аппарате омбудсмена состоялась встреча с иностранным футболистом, столкнувшимся с проблемами - ВИДЕО

Футбол
Новости
30 Апреля 2025 12:33
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В аппарате омбудсмена состоялась встреча с иностранным футболистом, столкнувшимся с проблемами - ВИДЕО

Кристиан Камта, камерунский нападающий клуба Первой лиги Азербайджана «Дифаи», который подал жалобу в ФИФА и УЕФА, утверждая, что подвергся расизму, был приглашен в Аппарат уполномоченного по правам человека (омбудсмена).

Как сообщает İdman.biz, об этом «Qafqazinfo» сообщил руководитель пресс-службы аппарата Араз Аскерли.

Он сообщил, что проблемы футболиста были выслушаны и начато расследование:

«Обращение футболиста зарегистрировано. Соответствующим сторонам даны указания по этому поводу, направлены официальные запросы. Футболисту оказана вся необходимая поддержка и будет оказываться в дальнейшем».

Сам Кристиан Камта сделал по этому поводу заявление:

«Они получили от меня обращение . Я уверен, что эта проблема найдет положительное решение в скором времени».

Отметим, что камерунский нападающий «Дифаи» Кристиан Камта направил письмо с жалобой в УЕФА и ФИФА. Он заявил, что подвергался расизму в Первой лиге, где играет. Футболист пожаловался на дискриминационное поведение судей.

İdman.biz

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