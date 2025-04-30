Встреча с координаторами и представителями клубов в АФФА - ФОТО

Состоялась встреча технических директоров и координаторов академий команд, играющих в младших возрастных лигах, с сотрудниками Департамента организации соревнований АФФА.

Как сообщает İdman.biz, во встрече, которая прошла в административном здании АФФА, приняли участие заместитель генерального секретаря АФФА Кямран Велиев, начальник отдела организации соревнований Эмин Джафаров, представители клубов, играющих в Премьер-лиге Мисли, и академии "Габалы", которая вернулась в элиту.

Обсуждались вопросы организации лиг для младших возрастных групп, итоги текущего сезона, а также состоялся обмен мнениями и предложениями относительно сезона 2025/2026.

Отметим, что в ближайшее время планируется провести встречи с представителями других команд.

İdman.biz