Бывший бразилец "Нефтчи": "Меня огорчает гегемония "Карабаха"

«Обучение детей опыту, полученному мной в футболе, делает меня счастливым».

Об этом İdman.biz заявил бывший футболист «Нефтчи» Бруну Бертуччи.

Бразилец, недавно отпраздновавший свое 35-летие, заявил, что в его жизни все хорошо. По словам Бертуччи, завершившего карьеру футболиста, в настоящее время он занимается тренерской деятельностью:

«У меня есть футбольная школа. Я счастлив заниматься этой работой. Быть отцом прекрасной 10-месячной дочери делает меня еще счастливее».

Он сказал, что часто вспоминает свою бывшую команду и смотрит игры «Нефтчи» так часто, как может:

«Мне грустно видеть, что «черно-белые» уже давно не борются за чемпионство, а «Карабах» имеет тотальную гегемонию в стране. В мое время мы были лучшей командой в стране и сумели войти в историю. Мне сложно издалека дать заключение о том, почему команда сейчас находится в такой ситуации. Я надеюсь, что «Нефтчи» снова сможет бороться за титулы и вернуть себе былую силу».

Бертуччи также подчеркнул, что период, когда он выступал за бакинскую команду, занимает особое место в его карьере:

«Я общаюсь со своими бывшими товарищами по команде, когда это возможно. Больше общаюсь с Флавиньо и Денисом Силвой. Я очень люблю Азербайджан и его народ. Время, проведенное там, было особенным моментом в моей жизни. Я хочу когда-нибудь поехать в Азербайджан со своей семьей и показать дочери те места, которые делают меня счастливым. Если получится, я хотел бы когда-нибудь сыграть товарищеский матч с легендарными игроками «Нефтчи».

Отметим, что Бертуччи выступал за «Нефтчи» с 2012 по 2014 год и дважды становился чемпионом Азербайджана.

Айтадж Сахяд

İdman.biz