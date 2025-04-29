Футбольное мероприятие для детей с синдромом Дауна - ФОТО

В рамках «Программы социальной помощи» SOCAR по инициативе компании и при организационной поддержке футбольного клуба «Сумгайыт» было организовано футбольное мероприятие для детей с синдромом Дауна.

Как сообщает İdman.biz, в рамках мероприятия, организованного перед матчем между футбольными клубами «Сумгайыт» и «Нефтчи», который проходил в рамках XXXII тура Премьер-лиги Азербайджана, состоялась товарищеская игра между детьми с синдромом Дауна с участием футболистов клубов «Сумгайыт» и «Нефтчи», спонсируемых SOCAR.

Перед игрой игроки обеих команд вышли с надписями на футболках «Мы не другие, а особенные!». Дети, сопровождавшие игроков во время и до товарищеского матча, вышли на поле в таких же футболках. Затем спонсоры обоих клубов, а также партнеры и организаторы вручили подарки детям-участникам.

Футболисты клубов «Сумгайыт» и «Нефтчи» вышли на игру в сопровождении детей, которые стали участниками мероприятия. Дети вместе с родителями посмотрели матч между футбольными клубами «Сумгайыт» и «Нефтчи».

Целью проекта является создание мотивирующей среды для детей с синдромом Дауна, а также поддержка их психологического благополучия, повышение чувства уверенности в себе и продвижение инклюзивных ценностей в обществе.

Необходимо отметить, что в нашей стране люди с синдромом Дауна, в том числе и дети, полностью охвачены заботой государства. Уделяется внимание вопросам, связанным с защитой их прав, реабилитацией, развитием навыков и умений. Реабилитационный центр для людей с синдромом Дауна, построенный по инициативе Фонда Гейдара Алиева, функционирует с 2013 года.

İdman.biz