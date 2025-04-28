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Определился победитель "Кубка по футзалу среди девушек" - ФОТО

Футбол
Новости
28 Апреля 2025 17:49
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Определился победитель "Кубка по футзалу среди девушек" - ФОТО

В Губе прошел «Кубок по футзалу среди девушек до 14 лет», организованный АФФА при поддержке УЕФА.

Как сообщает İdman.biz, в турнире, который прошел в Олимпийском спортивном комплексе в Губе, соревновались семь команд в двух группах.

Команды, занявшие первые два места в группах, встретились в стадии плей-офф. Победителем турнира стала средняя школа № 4. Второе и третье места заняли средняя школа села Зардаби и средняя школа № 7 соответственно.

Самым результативным игроком турнира, забившим четыре гола, стала ученица средней школы № 2 Гюлай Джафарова. Лучшим игроком признана ученица средней школы № 7 Нихан Исмайлова, а лучшим вратарем турнира - ученица средней школы села Зардаби Гюлай Бабалиева.

Команды, занявшие первые три места, были награждены дипломами и медалями, а победитель - кубком. Награды вручили Амина Гасанова, руководитель женского футбольного департамента АФФА, Хабиб Агаев, главный тренер женской сборной U-19, и Наргиз Гурбанова, главный тренер женской сборной U-17.

Отметим, что основная цель организации проекта - привлечение новых футболисток в женскую лигу АФФА U-15 и в сборные младших возрастных групп в будущем. АФФА и УЕФА обеспечила участвовавшие в турнире команды спортивной формой и инвентарем.

İdman.biz

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