Они ждут "Карабах" в Лиге чемпионов - СПИСОК

Победитель Премьер-лиги Мисли по футболу «Карабах» вышел в Лигу чемпионов.

İdman.biz сообщает, что чемпион Азербайджана начнет самый престижный клубный турнир на континенте с первого квалификационного раунда.

Также известна корзина, в которую попадет команда Гурбана Гурбанова. Агдамская команда, как уже стало традицией, окажется в числе сеяных.

Это связано с количеством очков «Карабаха» в рейтинге УЕФА. На счету нашего чемпиона 32,000 балла.

Конечно, как и в прошлом году, в Лигу чемпионов вновь может попасть команда, прошедшая отбор на турнир от своей страны. Это также может повлиять на распределение команд. Не исключено, что это коснется и «Карабаха», имеющего самый высокий рейтинг среди тех, кто примет участие в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Но по стандартному - заранее определенному распределению, в первом квалификационном раунде должны играть 32 команды. 18 из них уже определились.

Из этих чемпионов семь являются несеяными. Четыре команды будут в противоположной корзине. Эти четыре несеяные команды входят в число возможных соперников «Карабаха».

«Иберия» (Грузия), «Викингур» (Фарерские острова), «Шелбурн» (Ирландия) и «Виртус» (Сан-Марино) - потенциальные соперники «Карабаха».

Еще семь чемпионов пока не знают, в какую корзину они попадут. Их судьба зависит от того, кто станет остальными 14 участниками.

Лига Чемпионов

Первый квалификационный раунд

Сеяные

«Карабах» (Азербайджан)

«Лудогорец» (Болгария)

«Мальме» (Швеция)

«Жальгирис» (Литва)

РФС (Латвия)

«Куопио» (Финляндия)

ТНС (Уэльс)

Несеяные

«Иберия» (Грузия)

«Викингур» (Фарерские острова)

«Шелбурн» (Ирландия)

«Виртус» (Сан-Марино)

Неопределенные

«Брейдаблик» (Исландия)

«Линфилд» (Северная Ирландия)

«Будучность» (Черногория)

«Левадия» (Эстония)

«Динамо» (Минск, Беларусь)

«Кайрат» (Казахстан)

«Дифферданж» (Люксембург)

Отметм, что жеребьевка первого квалификационного раунда состоится 17 июня.

Вугар Хейруллаев

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