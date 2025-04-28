В Губе прошел "Весенний турнир" - ФОТО

В Губе прошел «Весенний турнир» среди девочек до 12 лет, организованный АФФА при поддержке УЕФА.

Как сообщает İdman.biz, в турнире, который состоялся в Олимпийском спортивном комплексе Губы, приняли участие шесть команд.

Победителем турнира стала команда средней школы села Гаджигусейнли. Второе и третье места заняли средняя школа села Владимировка и средняя школа села Агбиль соответственно. Самым результативным игроком турнира стала ученица средней школы села Владимировка Захра Мустафаева, забившая три гола. Лучшим игроком турнира стала ученица средней школы села Гаджигусейнли Зулейха Ганиева, а лучшим вратарем турнира - ученица средней школы села Агбиль Захра Расикова.

Команды, занявшие первые три места, были награждены дипломами и медалями, а победитель - кубком. Награды вручили Амина Гасанова, руководитель женского футбольного департамента АФФА, Хабиб Агаев, главный тренер женской сборной U-19, и Наргиз Гурбанова, главный тренер женской сборной U-17.

Отметим, что основная цель проекта - привлечение новых футболисток в женскую лигу АФФА U-13 и в сборные младших возрастных групп в будущем. Спортивную форму и инвентарь участникам предоставили АФФА и УЕФА.

İdman.biz