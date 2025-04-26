Гиорги Адамия: "Карабах" выиграет кубок" - ИНТЕРВЬЮ

İdman.biz представляет интервью futbolinfo.az с бывшим нападающим «Нефтчи» и «Карабаха» Гиорги Адамия.

– «Нефтчи» не смог выйти в финал Кубка Азербайджана. Ожидали ли вы такое? Можно ли назвать текущий сезон фиаско для «черно-белых»?

– К сожалению, текущий сезон для «Нефтчи» сложился неудачно. Команда потеряла шансы на выход в еврокубки, не попав в финал кубка. Для меня, как бывшего футболиста «Нефтчи», это очень печально.

– Как вы считаете, стоит ли главному тренеру Самиру Абасову продолжать работу в следующем сезоне или «Нефтчи» было бы выгоднее прекратить с ним сотрудничество?

– Примем во внимание, что Самир Абасов не укомплектовал текущий состав. Увидев результаты после того, как сам Самир укомплектует перед сезоном новую команду, можно поговорить об этом и подумать, остаться ему или уйти.

– В финале Кубка встретятся «Карабах» и «Сабах». Как вы оцениваете шансы команд?

– «Сабах» – хорошая команда. Тем более, финал состоит из одной игры. Это значит, что может произойти все, что угодно. Но я все равно думаю, что «Карабах» выиграет кубок.

– Выступление какой команды вас приятно удивило в этом сезоне?

– Я бы отметил «Зиря». Мне очень нравится эта команда. Нынешняя «Зиря» - достаточно хорошая команда.

– В настоящее время в Премьер-лиге Азербайджана играют четыре грузинских футболиста - Давит Волков, Гиорги Папунашвили, Рати Ардазишвили и Гиорги Караишвили. Вы следите за их игрой? Как думаете, ваши соотечественники могут хорошо проявить себя в Азербайджане?

– Да, слежу. Ардазишвили принимает участие практически во всех матчах «Кяпаза». Папунашвили и Волков также получают много игрового времени в «Зиря» и не плохо себя проявляют. Что касается Караишвили, то он тоже хороший футболист, но в «Сумгайыте» пока не может полностью проявить себя. Я его хорошо знаю. У Караишвили большой потенциал. Поэтому он должен выступать лучше, чем сейчас.

– Вы были одноклубниками с большинством нынешних главных тренеров Премьер-лиги Азербайджана. Речь идет о Гурбане Гурбанове, Рашаде Садыхове, Айхане Аббасове, Самире Абасове, Эльмаре Бахшиеве, Вагифе Джавадове и Эльвине Мамедове. Вам интересно наблюдать за их соперничеством в качестве тренеров?

– Вы правы, я был одноклубником с каждым из них. Очень рад, что они остались в футболе. Желаю каждому из них успехов в тренерской карьере. Конечно, мне очень интересно обращать внимание на работу своих друзей, бывших одноклубников, и наблюдать за их соперничеством.

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