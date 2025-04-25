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Определен номинальный хозяин финала Кубка Азербайджана - ФОТО

Футбол
Новости
25 Апреля 2025 16:41
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Определен номинальный хозяин финала Кубка Азербайджана - ФОТО

Состоялась жеребьевка, на которой определился номинальный хозяин финала Кубка Азербайджана по футболу.

Как сообщает İdman.biz, в церемонии приняли участие представители Профессиональной футбольной лиги, клубов «Карабах» и «Сабах».

ПФЛ представляли начальник отдела организации и регистрации соревнований Эльчин Мехтиев, менеджер «Карабаха» Фарид Агаев, а «Сабах» - исполнительный директор Парвин Пириев. Согласно жеребьевке номинальным хозяином стал «Карабах».

После жеребьевки состоялась развернутая встреча представителей клубов и Профессиональной футбольной лиги. На встрече также присутствовали технический и спортивный директор Профессиональной футбольной лиги Эльгиз Аббасов и директор по медиа и маркетингу Санан Абдуллаев. На встрече обсуждались предварительные организационные вопросы, связанные с финалом.

Отметим, что финальный матч Кубка Азербайджана состоится 31 мая на Сумгайытском городском стадионе имени Мехти Гусейнзаде. Игра начнется в 19:00.

İdman.biz

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