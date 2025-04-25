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Баходир Насимов: "У "Нефтчи" на поле бегают 4-5 игроков"

Футбол
Новости
25 Апреля 2025 16:22
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Баходир Насимов: "У "Нефтчи" на поле бегают 4-5 игроков"

«Я смотрел игру. В первом тайме «Нефтчи» играл хорошо. Во втором тайме «Сабах» имел большое преимущество. Они даже не реализовали несколько голевых моментов».

Как сообщает İdman.biz, об этом QOL.az заявил бывший игрок «Нефтчи» Баходир Насимов.

Узбекский нападающий поделился своими мыслями об ответном матче полуфинала Кубка Азербайджана «Нефтчи» - «Сабах» (1:1). Он сказал, что игроки его бывшей команды, которая прекратила участие в кубке, не были полностью мотивированы:

«Футболисты «Нефтчи» демонстрируют отсутствие мотивации. У команды нет уверенности в себе. Смотришь, что по полю бегают 4-5 игроков, а у остальных нет желания. Я не знаю, почему они не хотят играть. Если они не могут бороться 90 минут, значит, не готовы к игре. Перед игрой нужно спросить игроков, готовы ли они выйти и играть до конца? Также главный тренер сам должен знать, какие футболисты готовы к игре, а какие нет».

Насимов отметил, что многие легионеры, которые сейчас играют за «Нефтчи», не соответствуют уровню клуба:

«У «Нефтчи» есть 3-4 легионера, которые играют хорошо. Могу назвать защитника Юри Матиаса. Игроки «Нефтчи» должны думать не только о деньгах. К сожалению, сейчас так. Они должны думать о том, какой клуб представляют. Это «Нефтчи». Они должны знать, что у «Нефтчи» есть история. Они не должны приходить и уходить, как туристы. Но они приходят, зарабатывают деньги и уходят».

38-летний нападающий, который сейчас играет за самаркандское «Динамо» в Премьер-лиге Узбекистана, желает видеть прежний «Нефтчи»:

«Уже несколько лет в «Нефтчи» ничего не получается. Хотелось бы, чтобы в следующем сезоне «Нефтчи» боролся за чемпионство и кубок. За последние годы в команде произошло много изменений. Приходит 10-12 игроков, столько же уходит. В таком случае добиться успеха сложно. Футболистам нужно какое-то время поиграть вместе, чтобы сформироваться как команда. Хотелось бы, чтобы вернулся прежний «Нефтчи».

İdman.biz

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