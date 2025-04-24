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Сборная Азербайджана одержала победу в первом матче Лиги наций

Футбол
Новости
24 Апреля 2025 20:27
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Сборная Азербайджана одержала победу в первом матче Лиги наций

Сборная Азербайджана по мини-футболу успешно стартовала в Лиге наций, которая проходит в Черногории.

Как сообщает İdman.biz, в первом туре группового этапа соперником нашей команды стала сборная Боснии и Герцеговины. Матч прошёл под полным контролем азербайджанской сборной, завершившись уверенной победой — 7:2.

Сегодня команда проведёт второй матч на турнире. Соперником станет сборная Турции.

Лига наций по мини-футболу – групповой этап:

17:45 — Босния и Герцеговина - Азербайджан - 2:7
22:30 — Азербайджан - Турция (предстоящий матч)

İdman.biz

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