Сборная Азербайджана одержала победу в первом матче Лиги наций

Сборная Азербайджана по мини-футболу успешно стартовала в Лиге наций, которая проходит в Черногории.

Как сообщает İdman.biz, в первом туре группового этапа соперником нашей команды стала сборная Боснии и Герцеговины. Матч прошёл под полным контролем азербайджанской сборной, завершившись уверенной победой — 7:2.

Сегодня команда проведёт второй матч на турнире. Соперником станет сборная Турции.

Лига наций по мини-футболу – групповой этап:

17:45 — Босния и Герцеговина - Азербайджан - 2:7

22:30 — Азербайджан - Турция (предстоящий матч)

İdman.biz