Рахиль Мамедов ищет новую команду

Игрок сборной Азербайджана по футболу Рахиль Мамедов может покинуть польский клуб «Радомяк».

İdman.biz со ссылкой на Sport24.az сообщает, что 29-летний защитник потерял доверие главного тренера Жоау Энрике.

В последний раз Мамедов играл за «Радомяк» в феврале.

Вернувшись после травмы, он присоединился к лагерю клуба поздно вечером после игр сборной Азербайджана в марте. Игрок не сообщил главному тренеру о своей задержке. Это привело к его исключению из состава.

Член нашей сборной уже ищет новый клуб.

Отметим, что Рахиль Мамедов перешел в «Радомяк» прошлым летом. За эту команду также играет еще один член нашей сборной Ренат Дадашов.

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