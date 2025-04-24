Рахиль Мамедов ищет новую команду

Игрок сборной Азербайджана по футболу Рахиль Мамедов может покинуть польский клуб «Радомяк».
İdman.biz со ссылкой на Sport24.az сообщает, что 29-летний защитник потерял доверие главного тренера Жоау Энрике.
В последний раз Мамедов играл за «Радомяк» в феврале.
Вернувшись после травмы, он присоединился к лагерю клуба поздно вечером после игр сборной Азербайджана в марте. Игрок не сообщил главному тренеру о своей задержке. Это привело к его исключению из состава.
Член нашей сборной уже ищет новый клуб.
Отметим, что Рахиль Мамедов перешел в «Радомяк» прошлым летом. За эту команду также играет еще один член нашей сборной Ренат Дадашов.
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