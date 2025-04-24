24 Апреля 2025
RU

Рахиль Мамедов ищет новую команду

Футбол
Новости
24 Апреля 2025 18:58
3
Рахиль Мамедов ищет новую команду

Игрок сборной Азербайджана по футболу Рахиль Мамедов может покинуть польский клуб «Радомяк».

İdman.biz со ссылкой на Sport24.az сообщает, что 29-летний защитник потерял доверие главного тренера Жоау Энрике.

В последний раз Мамедов играл за «Радомяк» в феврале.

Вернувшись после травмы, он присоединился к лагерю клуба поздно вечером после игр сборной Азербайджана в марте. Игрок не сообщил главному тренеру о своей задержке. Это привело к его исключению из состава.

Член нашей сборной уже ищет новый клуб.

Отметим, что Рахиль Мамедов перешел в «Радомяк» прошлым летом. За эту команду также играет еще один член нашей сборной Ренат Дадашов.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Сборная Азербайджана одержала победу в первом матче Лиги наций
20:27
Футбол

Сборная Азербайджана одержала победу в первом матче Лиги наций

Команде предстоит сыграть еще один матч

На дом футболиста совершено нападение - похищены жена и ребенок
20:12
Мировой футбол

На дом футболиста совершено нападение - похищены жена и ребенок

По данным полиции, инцидент произошел около 02:50 ночи
Франк Де Блекере разъяснил спорные эпизоды в матче "Карабах" – "Араз-Нахчыван"
19:18
Азербайджанский футбол

Франк Де Блекере разъяснил спорные эпизоды в матче "Карабах" – "Араз-Нахчыван"

Глава судейского комитета АФФА объяснил решения арбитров в полуфинале Кубка Азербайджана
Друг Гурбана Гурбанова оказался под давлением в Германии
18:15
Мировой футбол

Друг Гурбана Гурбанова оказался под давлением в Германии

Руководство леверкузенского "Байера" требует от главного тренера определиться с выбором
Объявлены судьи матча "Сабах" - "Карабах"
17:57
Азербайджанский футбол

Объявлены судьи матча "Сабах" - "Карабах"

Поединки тура охватят четыре дня
Где определится чемпион: в Загатале или Габале?
17:38
Азербайджанский футбол

Где определится чемпион: в Загатале или Габале?

В первый игровой день встретятся ни на что не претендующие команды, а завтра - лидеры

Самое читаемое

Что случилось с Хидаятом Гейдаровым?
22 Апреля 10:47
Дзюдо

Что случилось с Хидаятом Гейдаровым?

Дзюдоист не травмирован
"Золотой мяч" начнут раздавать нестабильным игрокам. В футболе новая реальность
22 Апреля 09:00
Мировой футбол

"Золотой мяч" начнут раздавать нестабильным игрокам. В футболе новая реальность

Легенды разбаловали фанатов
Назим Садыхов подерется с бразильцем в Баку
22 Апреля 15:26
MMA

Назим Садыхов подерется с бразильцем в Баку

Поединок был официально анонсирован представителями сильнейшей лиги мира
Какой вратарь провел больше всего сухих матчей в Премьер-лиге?
22 Апреля 18:30
Азербайджанский футбол

Какой вратарь провел больше всего сухих матчей в Премьер-лиге?

В 15 матчах текущего чемпионата он отыграл "на ноль"