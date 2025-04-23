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Игрок "Нюрнберга" хочет, чтобы Махир Эмрели остался в команде: "Был бы счастлив"

Футбол
Новости
23 Апреля 2025 16:05
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Игрок "Нюрнберга" хочет, чтобы Махир Эмрели остался в команде: "Был бы счастлив"

«У Махира прекрасные качества. Это видно на поле».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил игрок немецкой футбольной команды «Нюрнберг» Юлиан Юстван.

27-летний немецкий полузащитник заявил, что хочет, чтобы нападающий сборной Азербайджана Махир Эмрели остался в команде:

«Если Махир выйдет на поле собранным и покажет свою лучшую игру, он нам очень поможет. Я был бы счастлив, если бы он остался в «Нюрнберге».

Отметим, что Юлиан отдал голевые передачи, после которых Эмрели сделал дубль в матче против «Падерборна» во II Бундеслиге (2:3).

İdman.biz

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