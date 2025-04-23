Эмин Махмудов: "В игре с Францией нам должен помочь Бог" - ВИДЕО

Полузащитник сборной Азербайджана по футболу и «Нефтчи» Эмин Махмудов стал гостем программы «Подкат», транслировавшейся на платформе YouTube.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на QOL.az, он прокомментировал матчи, которые сборная Азербайджана проведет против Франции в отборочном цикле чемпионата мира 2026 года.

Опытный футболист заявил, что у нашей сборной нет никаких шансов набрать очки в этих встречах:

«В этом матче нам должен помочь Бог. Мы должны выйти на поле с восемью защитниками и двумя нападающими (смеется). В общем, давайте соврем и скажем, что закроем Мбаппе и не дадим играть Дембеле, но это прозвучит неубедительно. Просто иногда случаются необычные матчи. К примеру, была такая игра против Португалии. То есть может получиться только так».

İdman.biz