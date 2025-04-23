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Дисквалификация за оскорбление судей

Футбол
Новости
23 Апреля 2025 13:52
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Дисквалификация за оскорбление судей

Дана правовая оценка скандалу, произошедшему в резервной лиге чемпионата Азербайджана по футболу.

İdman.biz сообщает, что дисциплинарный комитет АФФА расследовал произошедшее после окончания матча XXXI тура «Сабах-2» - «Сабаил-2».

За раздражающее и неэтичное поведение по отношению к команде соперника футболист «Сабах-2» Али Аббасов был дисквалифицирован на три игры, две из которых условные. Клуб оштрафован на 200 манатов. Испытательный срок установлен на три месяца.

За оскорбление судей футболист «Сабаил-2» Бахрам Кочарли был дисквалифицирован на четыре игры, две из которых условные. Представителю столицы назначен штраф в размере 300 манатов. Испытательный срок установлен на три месяца.

İdman.biz

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