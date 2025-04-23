Футболист "Нефтчи" прооперирован

Футболист «Нефтчи» Эмиль Сафаров перенес артроскопическую операцию в больнице Liv Hospital Vadistanbul в Стамбуле, Турция.

İdman.biz сообщает, что ранее полузащитник второй раз вывихнул плечевой сустав.

Сафаров, успешно перенесший операцию, вернется в Баку через два дня и начнет лечение и восстановление. Сообщается, что он приступит к тренировкам примерно через три месяца.

Отметим, что футболист был заменен из-за травмы плеча во время выездного матча против «Шамахы», который состоялся 7 апреля в рамках 29-го тура Премьер-лиги Мисли.

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