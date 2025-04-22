Пары 1/8 финала в Региональной лиге - ФОТО

Состоялась жеребьевка раунда плей-офф Региональной лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает İdman.biz, мероприятие прошло в административном здании АФФА.

На церемонии были определены пары 1/8 финала. Также объявлены потенциальные соперники команд-участниц в четвертьфинале и полуфинале.

1/8 финала

«Гёязан» - «Билясувар»

«Рекорд Клуб» – «Барда»

«Худат Сити» - «Ширван»

«Марафон» - «Дирчелиш»

«Чинар Зангилан» - ОСК «Ширван»

«Ханкенди» - «Топчулар»

«Молодежь Агстафы» - «Ширвановка»

«Зафар 44» - «Нафталан»

Отметим, что этап 1/8 финала будет состоять из одной игры, а стадии 1/4 финала и полуфинала - из двух игр. Матчи 1/8 финала пройдут 26-27 апреля.

İdman.biz