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Пары 1/8 финала в Региональной лиге - ФОТО

Футбол
Новости
22 Апреля 2025 16:43
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Пары 1/8 финала в Региональной лиге - ФОТО

Состоялась жеребьевка раунда плей-офф Региональной лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает İdman.biz, мероприятие прошло в административном здании АФФА.

На церемонии были определены пары 1/8 финала. Также объявлены потенциальные соперники команд-участниц в четвертьфинале и полуфинале.

1/8 финала

«Гёязан» - «Билясувар»
«Рекорд Клуб» – «Барда»
«Худат Сити» - «Ширван»
«Марафон» - «Дирчелиш»
«Чинар Зангилан» - ОСК «Ширван»
«Ханкенди» - «Топчулар»
«Молодежь Агстафы» - «Ширвановка»
«Зафар 44» - «Нафталан»

Отметим, что этап 1/8 финала будет состоять из одной игры, а стадии 1/4 финала и полуфинала - из двух игр. Матчи 1/8 финала пройдут 26-27 апреля.

İdman.biz

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