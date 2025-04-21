Вагиф Джавадов принял участие в курсах - ФОТО

В Образовательном и реабилитационном центре прошел первый этап тренерского курса категории УЕФА Pro, организованного АФФА.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба ассоциации.

Руководителем модуля был Аслан Керимов, руководитель образовательного департамента АФФА, а помощником - инструктор Осман Рагимов. На вводном этапе участникам была предоставлена ​​общая информация о курсе, они узнали, чего ожидать, какие модули будут включены в курс и каковы их обязанности во время курса.

В курсах также приняли участие Вагиф Джавадов («Сумгайыт»), работающий в Премьер-лиге, представители Первой лиги Эльман Султанов («Баку Спортинг») и Фарид Намазов («Имишли»). В модуле также приняли участие Рашад Абдуллаев, тренирующий резервистов «Нефтчи», и Агиль Набиев, возглавляющий сборную Азербайджана U-17.

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