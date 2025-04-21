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Главный тренер сборной Азербайджана: "У ребят не хватает международного опыта"

Футбол
Новости
21 Апреля 2025 12:21
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Главный тренер сборной Азербайджана: "У ребят не хватает международного опыта"

Главный тренер молодежной сборной Азербайджана до 17 лет (2009-го года рождения) Агиль Набиев оценил выступление команды на Турнире развития УЕФА, прошедшем в столице Молдовы Кишиневе.

Как сообщает İdman.biz, в беседе с пресс-службой АФФА он сперва прокомментировал последний матч против Эстонии (1:2).

Набиев заявил, что ожидал победы в игре:

«Однако в Турнире развития УЕФА мы должны были дать шанс всем 20 игрокам состава как минимум на 90 минут. Поэтому дали шанс ребятам, у которых было мало минут в первых двух матчах. В целом преимущество было на нашей стороне. К сожалению, мы пропустили два гола из-за индивидуальных ошибок. А еще не смогли реализовать бесчисленные возможности, которые у нас были, забив всего однажды. Это связано с отсутствием индивидуальных качеств и технических навыков игроков. Для устранения проблем нужно время. Однако у нас нет времени работать над ними в сборной. Наша работа в сборной основана исключительно на тактических ходах. Игроки должны попытаться устранить эту проблему в своих клубах».

Он подчеркнул, что сборная U-17 развивается:

«Это был наш второй сбор. Мы почувствовали большую разницу между предыдущим сбором и этим. Ребята развиваются. Я считаю, что с этими игроками мы можем добиться лучших результатов. Игра с Грузией показала, что у команды есть потенциал. Просто ребятам не хватает международного игрового опыта. Надеюсь, что до матчей отборочного цикла все наладится».

Отметим, что в рамках Турнира развития УЕФА наша сборная U-17 встречалась с командами соответствующей возрастной группы из Молдовы (0:1), Грузии (1:0) и Эстонии (1:2).

İdman.biz

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