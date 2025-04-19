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Махир Эмрели дважды забил за "Нюрнберг" - ВИДЕО

Футбол
Новости
19 Апреля 2025 16:58
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Махир Эмрели дважды забил за "Нюрнберг" - ВИДЕО

Азербайджанский футболист Махир Эмрели дважды забил в матче 30-го тура Второй Бундеслиги Германии.

Как сообщает İdman.biz, форвард вышел в стартовом составе «Нюрнберга» и отметился забитым мячом уже на второй минуте домашней встречи с «Падерборном». Затем его команда пропустила три гола. Под конец встречи, на 90+2-й Эмрели снова отличился. «Нюрнберг» проиграл со счетом 2:3.

Команда занимает восьмое место с 44 четырьмя очками.

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15:14

Азербайджанский футболист Махир Эмрели забил в матче 30-го тура Второй Бундеслиги Германии.

Как сообщает İdman.biz, форвард вышел в стартовом составе «Нюрнберга» и отметился забитым мячом уже на второй минуте домашней встречи с «Падерборном».

İdman.biz

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