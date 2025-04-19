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Сборная Азербайджана проиграла Эстонии

Футбол
Новости
19 Апреля 2025 14:09
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Сборная Азербайджана проиграла Эстонии

Сборная Азербайджана по футболу среди юношей до 17 лет (2009-го года рождения) провела свой последний матч на Турнире развития УЕФА, который проходил в Кишиневе, столице Молдовы.

Как сообщает İdman.biz, в третьем поединке турнира команда Агиля Набиева встретилась с командой Эстонии соответствующей возрастной группы.

Встреча, состоявшаяся в Техническом центре Федерации футбола Молдовы, завершилась победой сборной Эстонии со счетом 2:1. Единственный гол нашей команды на 90-й минуте забил Ниджат Керимов.

Отметим, что в рамках турнира наша сборная уступила Молдове (0:1) и выиграла у Грузии (1:0).

İdman.biz

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