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Легионер "Зиря": "Для меня еще ничего не закончено"

Футбол
Интервью
18 Апреля 2025 14:47
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Легионер "Зиря": "Для меня еще ничего не закончено"

İdman.biz представляет интервью futbolinfo.az с французским полузащитником «Зиря» Айроном Гомисом.

– Вы совершили великолепный камбэк в матче с «Нефтчи» в 30-м туре Премьер-лиги…

– Думаю, мы плохо начали игру. Но "проснулись" после второго гола «Нефтчи». Команда отреагировала на атаки и голы соперника. В результате проявили характер и победили.

– Можно ли сказать, что после этой победы вы практически обеспечили себе место в еврокубках?

– Я не люблю говорить заранее. Для меня еще ничего не закончено, и я предпочитаю играть так до конца чемпионата. Мы должны воспользоваться всеми нашими шансами и побеждать.

– Команда играет в хороший футбол и добивается результатов. В чем, по вашему мнению, главная причина этого?

– Особой причины нет. Мы - команда с общими целями. Мы работаем над этим.

– Что вам нужно сделать в следующих матчах, чтобы достичь своих целей?

– У нас есть цели, и мы хотим их достичь. Для этого нам просто нужно бороться до конца.

– В следующем туре вам предстоит дома встретиться с «Сумгайытом». Соперник показывает нестабильные результаты и отстает от вас по уровню игры. Сможете ли вы набрать снова три очка?

– Это будет трудный матч, как и другие. Вот почему мы сделаем все, чтобы победить.

İdman.biz

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