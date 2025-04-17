Состоится "Весенний турнир"

19 апреля в Гахе пройдет «Весенний турнир» среди девочек до 12 лет, организованный АФФА.

İdman.biz сообщает, что в соревновании, которое пройдет в Олимпийском спортивном комплексе Гаха, примут участие восемь команд из Гаха.

Групповые и финальные матчи между командами пройдут в один день.

Участникам будет предоставлена ​​спортивная форма, мячи и куртки от АФФА. По итогам турнира победители будут награждены дипломами, медалями и призами в различных номинациях.

Отметим, что соревнования «Весенний турнир», организованные при поддержке УЕФА, планируется проводить на постоянной основе. Основная цель организации проекта - правильная пропаганда здорового образа жизни среди учащихся старших классов, повышение интереса к футболу, обеспечение массовости участия, а также подготовка футболисток к выступлениям в женской лиге АФФА U-13 и в национальных сборных в будущем.

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