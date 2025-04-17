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Надир Набиев: "Поражения сборной Азербайджана в последних играх - серьезный сигнал"

Футбол
Новости
17 Апреля 2025 16:55
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Надир Набиев: "Поражения сборной Азербайджана в последних играх - серьезный сигнал"

«Поражения нашей сборной в последних играх - серьезный сигнал».

Как сообщает İdman.biz, об этом Sportal.az заявил бывший нападающий сборной Азербайджана Надир Набиев.

Он прокомментировал отмену лимита легионеров в Премьер-лиге Мисли с нового сезона:

«Клубы должны будут платить определенную плату за каждого легионера. Если количество легионеров будет большим, то сумма будет довольно высокой. В этом смысле команды с относительно небольшими бюджетами будут отдавать большее предпочтение местным футболистам».

Ветеран сборной также высказал свои мысли о национальной команде, которую возглавляет Фернанду Сантуш:

«Поражения нашей сборной в последних играх - серьезный сигнал. Нам нужно перестроиться перед отборочными играми и внести изменения как в игру, так и в результат. Возможно, часть футболистов не будут приглашены на следующие сборы сборной. Думаю, будут приглашены новые футболисты. К сожалению, результаты не радуют. Надеюсь, что мы добьемся развития и в игре, и в результате. Соперники сборной Азербайджана по отборочному циклу чемпионата мира-2026 - достаточно серьезные команды. Главная цель - набрать очки и не оказаться на последнем месте. Желаю нашей сборной успехов».

İdman.biz

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