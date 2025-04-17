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Азербайджанские футбольные клубы могут выйти на фондовую биржу

Футбол
Новости
17 Апреля 2025 21:11
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Азербайджанские футбольные клубы могут выйти на фондовую биржу

На Бакинской фондовой бирже (БФБ) состоялись переговоры по листингу акций азербайджанских футбольных клубов на открытом рынке.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Report, об этом заявил председатель совета директоров Бакинской фондовой биржи Руслан Халилов.

По его словам, хотя продажа акций некоторых клубов является темой для обсуждения, никаких практических шагов в этом направлении пока не сделано: «Идеи в этом направлении высказывались и раньше, и этот вопрос обсуждался. Но главный вопрос - это готовность компаний, работающих в сфере футбола или других областях, выйти на рынок. Мы не можем навязывать это ни одной организации».

Халилов отметил, что БФБ уже имела первоначальные контакты с несколькими клубами по этому вопросу: «Число учреждений, с которыми мы связались, составляет около 50. Некоторые из них являются организациями, работающими в сфере спорта, особенно футбола. Однако они пока не объявили о своем решении о выходе на рынок. Этот шаг зависит от собственной коммерческой стратегии каждого клуба. Некоторые клубы и компании не планируют предпринимать шаги в этом направлении в ближайшем будущем, ссылаясь на ограничения по времени».

İdman.biz

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