Ариф Асадов: "Соперники "Карабаха" - фавориты Лиги Европы" - ВИДЕО

Бывший тренер сборной Азербайджана по футболу Ариф Асадов прокомментировал предстоящие матчи в Лиге Европы и Лиге конференций.

В интервью İdman.biz опытный специалист заявил, что «Лион», «Тоттенхэм» и «Буде-Глимт», с которым встречался «Карабах», являются основными претендентами на победу в Лиге Европы.

По его словам, даже для победы в Лиге конференций чемпиону Азербайджана необходимо привлечь в свой состав больше качественных игроков.

Асадов считает, что у «Челси» больше шансов на победу в Лиге конференций.

Представляем видеоверсию интервью:

İdman.biz