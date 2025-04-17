Ариф Асадов: "Соперники "Карабаха" - фавориты Лиги Европы" - ВИДЕО

Бывший тренер сборной Азербайджана по футболу Ариф Асадов прокомментировал предстоящие матчи в Лиге Европы и Лиге конференций.
В интервью İdman.biz опытный специалист заявил, что «Лион», «Тоттенхэм» и «Буде-Глимт», с которым встречался «Карабах», являются основными претендентами на победу в Лиге Европы.
По его словам, даже для победы в Лиге конференций чемпиону Азербайджана необходимо привлечь в свой состав больше качественных игроков.
Асадов считает, что у «Челси» больше шансов на победу в Лиге конференций.
Представляем видеоверсию интервью:
İdman.biz