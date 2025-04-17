Славчо Георгиевски: "Главная проблема в "Нефтчи" - психологическая" - ИНТЕРВЬЮ

İdman.biz представляет интервью Sportal.az с бывшим футболистом «Нефтчи» Славчо Георгиевски.

- Несмотря на то, что в последнем туре Премьер-лиги «Нефтчи» вел со счетом 2:0, в итоге он проиграл «Зиря» со счетом 2:4. Как вы думаете, почему команда не может победить, даже забив два гола?

- Это футбол, вот и всё. Если вы пропустите один гол после счета 2:0, ваши шансы защитить счет уменьшатся вдвое. В таких случаях окончательный результат, скорее всего, будет ничья 2:2. Но проигрыш 2:4... Это уже о многом говорит. Пожалуй, главная проблема в «Нефтчи» - психологическая.

- Необходимо ли летом формировать состав «Нефтчи» с нуля?

- Скорее всего, необходимы перемены. Нынешние игроки не в состоянии поднять уровень команды. Необходимо сформировать коллектив в течение двух лет, начиная с лета. Однако большие перемены могут также плохо сказаться на команде. Крайне важно привлечь максимум 2-3 новых игроков.

- Главный тренер команды Самир Абасов также заявил, что их приоритетом является победа в национальном кубке. Если команда, ведущая со счетом 2:0 в Премьер-лиге, в итоге проигрывает, на какой результат она может рассчитывать в кубке?

- Еще в декабре было ясно, что у «Нефтчи» нет шансов выиграть чемпионат. Тогда клуб должен забрать кубок. Если у них изначально такая разница в очках с «Карабахом», как они будут играть в Европе? Трудно что-либо сказать.

- Кстати, «Нефтчи» в первом матче полуфинальной стадии национального кубка проиграл на своем поле «Сабаху» со счетом 1:2. Каковы шансы «Нефтчи» выйти в финал?

- «Нефтчи» должен победить «Сабах». Если этого не произойдет... Это уже позор. Затем необходимо сформировать новую команду. Необходимо привлечь в «Нефтчи» лучших игроков из команд U-19 и U-21. Плюс несколько хороших футболистов-легионеров. Если нет, то не знаю... Необходимо создать хорошую команду за два года. Но не нужно торопиться, чтобы что-то выиграть. «Нефтчи» в любом случае не сможет выиграть чемпионат. Сформировав новую команду в течение двух лет, крайне важно перейти в атаку. Вот тогда можно завоевать чемпионство. В противном случае, меняя игроков каждое лето, нельзя ничего добиться.

- С сезона 2025/2026 в Премьер-лиге не будет действовать лимит на легионеров. Это решение поможет «Нефтчи»?

- Нет, я не согласен. Допустим, это решение помогло «Нефтчи» и другим клубам. А что насчет местных футболистов? Какой будет национальная сборная? Что делать местным футболистам, если легионеров слишком много? Им нужно больше работать, чтобы попасть в состав. В любом случае, это решение имеет как преимущества, так и недостатки. Я думаю, что можно развивать молодых игроков и привлекать хороших иностранных футболистов. Лучшие игроки сборных U-19 и U-21 должны играть за «Нефтчи», и таким образом возможно их развитие.

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