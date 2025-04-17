Бранимир Субашич дал совет "Нефтчи"

«Это самое напряженное и ожидаемое дерби в Азербайджане за последние 15 лет».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Sport24.az бывший игрок сборной Азербайджана по футболу Бранимир Субашич.

43-летний ветеран-нападающий поделился мыслями о предстоящем матче «Карабах» - «Нефтчи» в рамках 31-го тура Премьер-лиги Мисли:

«Я не могу предсказать исход матча. Надеюсь, что это будет открытая игра со множеством голов. За кого я буду болеть в этом матче? «Карабах» - очень хорошая команда. В их составе достаточно хороших игроков. Но «Нефтчи» занимает особое место в моей карьере».

Субашич также дал совет «Нефтчи», который уже несколько сезонов не показывает хороших результатов:

«На следующий сезон нужно сформировать хороший состав. Надеюсь, так и будет. Команда попрощается с некоторыми игроками. «Нефтчи» заслуживает лучшего».

Отметим, что Бранимир Субашич выступал за «Нефтчи» с 2005 по 2008 годы, а за «Карабах» - с 2013 года. С 2007 по 2013 годы он также играл за сборную Азербайджана.

İdman.biz