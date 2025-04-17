Продавец спиртных напитков Ринат Абдашов: "Я бы не стал работать тренером за 500-600 манатов" - ИНТЕРВЬЮ - ФОТО

İdman.biz предствляет интервью futbolinfo.az с Ринатом Абдашовым, бывшим защитником сборной Азербайджана и «Карабаха».

– Вас давно не было видно в прессе. Чем вы сейчас занимаетесь?

– Давно не видно, потому что я отдалился от футбола. Мы импортируем алкогольные напитки из-за рубежа и продаем их здесь уже 15 лет.

– Что заставило вас покинуть футбольный мир? Почему после завершения карьеры вы не занялись тренерской деятельностью?

– Я не пошел на тренерские курсы, потому что зарплаты в детском футболе низкие. Я бы не стал работать тренером за зарплату в 500-600 манатов. Для этого еще нужно будет учиться и получить категорию. Было неизвестно, смогу ли я работать в Премьер-лиге или нет. Работать в детском футболе за зарплату в 500-600 манатов для меня было бы невыгодно. Вот почему я не захотел быть тренером после завершения футбольной карьеры и сосредоточился на другой сфере.

– Вы играли в футбол за «Карабах», «Шафа», «МКТ-Араз» и «Симург». В какой команде вам было лучше всего?

– У меня остались приятные воспоминания обо всех этих командах. Я чувствовал себя хорошо во всех четырех. Мое выступление в «Карабахе» совпало с юношеским возрастом, когда мне было 17-18 лет. Со мной тогда играли корифеи - Эльшад Ахмедов, Тебриз Гасанов, Заур Гараев, Мушфиг Гусейнов, Мирбагир Исаев, Бахтияр Мусаев. Они многому меня научили. У меня также много воспоминаний, связанных с «Шафа». В той команде мы были вместе с Афтандилом Гаджиевым, Айханом Аббасовым и Сананом Гурбановым, которые сейчас работают на футбольном поприще. В «Шафа» также сформировалась сильная команда, и мы провели запоминающийся сезон. Я играл за «МКТ-Араз» два года. Считал эту команду своей. Несмотря на то, что представляли регион, мы играли хорошо. Все участники, приезжавшие в Имишли, сталкивались с трудностями, и мы победили почти всех из них. Моей последней командой в Премьер-лиге был «Симург». После этого я ушел в Первую лигу и увидел, что моё колено не позволяет больше играть. Вот почему я ушел из футбола.

– Вы, наверное, также помните эпизод, когда получили травму во время борьбы с Вадимом Васильевым. Вы после этого разговаривали с Васильевым? Есть ли у вас какая-либо информация о нынешнем состоянии бывшего нападающего?

– Да, помню. Во время этого эпизода у меня были порваны крестообразные связки. Я не играл в футбол два года. Тогдашнее руководство «Шафа» отправило меня на операцию в Москву. Подписал двухлетний контракт с клубом и меня туда отправили. После возвращения с операции я проходил реабилитацию в течение года. Позже меня вызвали в МОИК. Поиграв там год, вернулся в «Шафа». После этой травмы я играл в футбол 6-7 лет. Набрал вес и не смог вернуться в форму. Что касается Вадима, то у меня с ним не было отношений, я с ним не разговаривал. Знаю о его нынешней ситуации, читал об этом в интернете. Да поможет ему Бог.

– «Имишли», преемник вашей бывшей команды «МКТ-Араз», очень близок к тому, чтобы в следующем сезоне играть в Премьер-лиге. Вы, наверное, рады, что большой футбол вернется в Имишли...

– Конечно, для меня это было бы очень радостным событием. Я очень хочу, чтобы они вышли в Премьер-лигу. Желаю также успехов «Загатале», которая выступает в Первой лиге. Мне было бы приятно увидеть обе команды в Премьер-лиге.

– Как вы оцениваете нынешнее положение вашей бывшей команды «Карабах»?

– Я очень ценю нынешний «Карабах». Теперь в Европе все уважают и почитают «Карабах» и боятся сталкиваться с ним как с соперником. Это очень хорошая команда. Могу говорить о ней только в положительном ключе.

– Каково ваше мнение о нынешнем составе национальной сборной? В чем разница между нынешней сборной и командой того времени?

– Я не смотрю игры национальной сборной. Но смотрю матчи «Карабаха». Потому что эта команда играет в футбол. Этого не видно в игре сборной. Если бы тогда в сборной сложились нынешние условия, мы были бы гораздо более сильной командой. Слава Богу, теперь все на месте. Форма, бутсы, мячи, тренировочные лагеря, короче говоря, всё на высоком уровне. В то время использовалась одна форма для основной команды, команд U-21 и U-18. Среди нынешних членов сборной выделяются Бахлул Мустафазаде, Эльвин Джафаргулиев и Торал Байрамов, мне нравится их игра. И у Наримана Ахундзаде есть потенциал. Но иногда у него получается, иногда - нет. Играет нестабильно.

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