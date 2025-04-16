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Азербайджанский арбитр: "Для меня большая честь получить назначение на чемпионат мира"

Футбол
Новости
16 Апреля 2025 12:39
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Азербайджанский арбитр: "Для меня большая честь получить назначение на чемпионат мира"

«Для меня большая честь получить назначение на чемпионат мира».

Как сообщает İdman.biz, об этом Report заявил азербайджанский арбитр Рза Мамедов, назначенный на чемпионат мира по мини-футболу, который пройдет в Баку.

Судья выразил свою радость по поводу проведения соревнований в нашей стране:

«Я уже три года работаю на играх чемпионата Азербайджана по мини-футболу. В этом году я также судил финальный матч. Для меня большая честь быть назначенным на чемпионат мира. Я горжусь тем, что представляю Азербайджан на турнире. Перед чемпионатом мира я также приму участие в международном турнире, который пройдет в Словакии с 28 апреля по 2 мая. Эти соревнования являются подготовкой к чемпионату мира».

Отметим, что чемпионат мира, в котором примут участие 32 команды, пройдет с 21 мая по 1 июня на Национальной арене гимнастики.

İdman.biz

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