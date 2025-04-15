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Определились судьи бакинского чемпионата мира по мини-футболу

Футбол
Новости
15 Апреля 2025 14:10
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Определились судьи бакинского чемпионата мира по мини-футболу

Определились арбитры, которые будут судить игры предстоящего в Баку чемпионата мира по мини-футболу.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на мундиале будут работать судьи из 14 стран. Среди них - представитель Азербайджана Рза Мамедов.

Судьи, которые будут обслуживать матчи ЧМ: Алаа Эддин Зидан (Ливия), Алес Мюллер (Словения), Александр Вангелов (Болгария), Антонио Мешич (Хорватия), Каталин Пидгирни (Молдова), Грэм Флоренс (США), Ильес Чакрун (Тунис), Иштван Мод (Венгрия), Марко Попович (Монтенегро), Михал Береш (Словакия), Мохаммед Аднан Исмаил (Ирак), Тамаш Пауль (Румыния) и Томаш Сикора (Чехия).

Отметим, что чемпионат мира пройдет с 21 мая по 1 июня на Национальной гимнастической арене.

İdman.biz

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