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Аскер Абдуллаев: "Мне не поступали предложения от клубов"

Футбол
Новости
15 Апреля 2025 15:30
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Аскер Абдуллаев: "Мне не поступали предложения от клубов"

«Я не получал никаких предложений от других клубов, пока не вошел в тренерский комитет АФФА».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Report член тренерского комитета АФФА, ветеран футбола Аскер Абдуллаев.

65-летний специалист, который в последний раз тренировал клуб «Имишли» в I лиге Азербайджана, подчеркнул, что не получал предложений от других клубов:

«Моей целью было снова поработать в составе комитета. Я вернулся на прежнюю работу. Мы ведем беседы с тренерами команд младших возрастных групп. Я доношу до них свои мысли. Большинство из них - люди, которые играли в футбол. Они до сих пор работают тренерами. Я не получал предложений от других клубов, пока не вошел в тренерский комитет АФФА».

Он также прокомментировал первый матч юношеской сборной Азербайджана U-17 на Турнире развития УЕФА, проходящем в Молдове.

Специалист, в настоящее время находящийся в Молдове, заявил, что команда, которую тренирует Агиль Набиев, имеет многообещающие перспективы. Аскер Абдуллаев подчеркнул, что команде нужно время:

«У U-17 есть перспективы. Тренеры работают над командой. Главный тренер Агиль Набиев - один из наших бывших воспитанников. Нам нужно сформировать новую команду. Я смотрел игру с Молдовой вживую, игроки обещают перспективы. Просто нужно время, чтобы стать лучше. В команду приглашены новые футболисты. Они проходят проверку на Турнире развития УЕФА. Наши тренеры на правильном пути. Надеюсь, они сформируют хорошую команду».

Отметим. что сборная U-17, которая провела свой первый матч в Турнире развития УЕФА, уступила со счетом 0:1 сборной Молдовы соответствующей возрастной группы.

İdman.biz

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