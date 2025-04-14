14 Апреля 2025
RU

Сотрудники АФФА приняли участие в церемонии награждения

Футбол
Новости
14 Апреля 2025 16:55
11
Сотрудники АФФА приняли участие в церемонии награждения

Сотрудники АФФА приняли участие в конференции .

Уву передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба ассоциации.

Руководитель Департамента массового футбола АФФА Фаррух Исмайлов, ведущий специалист Орхан Микаиллы и специалист Зия Сафаров приняли участие в 14-й Конференции УЕФА по массовому футболу и церемонии награждения, состоявшейся в Сопоте, Польша. На конференции, в которой приняли участие представители 55 стран-членов УЕФА, состоялись обширные дискуссии и лекции о работе, проделанной по популяризации футбола за последние три года.

На конференции также состоялось вручение наград странам-победителям в соответствующих номинациях.

Почетный член УЕФА Пер Равн Омдал и глава отдела технического образования и развития Оливье Доглиа вручили Фарруху Исмайлову памятную табличку члена Хартии массового футбола УЕФА.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Американский рэпер украсит футболки игроков "Барселоны"
18:56
Мировой футбол

Американский рэпер украсит футболки игроков "Барселоны"

Каталонский клуб продолжает размещать логотипы звезд на футболках во время главного дерби Испании
Легионер "Кяпаза": "Для нас соперник не имеет значения" - ИНТЕРВЬЮ
18:23
Азербайджанский футбол

Легионер "Кяпаза": "Для нас соперник не имеет значения" - ИНТЕРВЬЮ

Вальдемарм Алмейда прокомментировал игры команды
Член тренерского комитета АФФА отправился в Молдову
18:10
Футбол

Член тренерского комитета АФФА отправился в Молдову

Специалист направился на турнир развития УЕФА
Cборная Азербайджана начала Турнир развития с поражения
17:37
Футбол

Cборная Азербайджана начала Турнир развития с поражения

В другом матче Грузия обыграла Эстонию со счетом 4:0
"Карабаху" предложено 14 нападающих - скольких выберет Гурбан Гурбанов?
16:22
Азербайджанский футбол

"Карабаху" предложено 14 нападающих - скольких выберет Гурбан Гурбанов?

Это форварды, выступающие в Турции, Испании, Нидерландах, Польше, Бельгии, Бразилии, Аргентине и Франции
Роналду - первый, Месси - пятый - СПИСОК
13:30
Мировой футбол

Роналду - первый, Месси - пятый - СПИСОК

За португальской звездой следуют бразильцы Фабио и Рожерио Сени

Самое читаемое

Физиев и Садыхов также примут участие в турнире UFC в Баку - ВИДЕО
12 Апреля 13:17
MMA

Физиев и Садыхов также примут участие в турнире UFC в Баку - ВИДЕО

Рафаэль будет биться с чилийцем
"Манчестер Сити" предложил "Барселоне" € 275 млн за трансфер Ямаля
12 Апреля 09:00
Мировой футбол

"Манчестер Сити" предложил "Барселоне" € 275 млн за трансфер Ямаля

В случае перехода трансфер может стать самым дорогим в истории футбола
Чемпионат Европы: Азизли одолел армянского борца и вышел в финал, Алиева взяла бронзу - ВИДЕО- ОБНОВЛЕНО
11 Апреля 21:04
Борьба

Чемпионат Европы: Азизли одолел армянского борца и вышел в финал, Алиева взяла бронзу - ВИДЕО- ОБНОВЛЕНО

На ковер вышли шесть борцов сборной Азербайджана
ЧЕ: Мамедли, Джафаров и Гурбанов завоевали золото, Ганизаде взял бронзу - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
13 Апреля 21:46
Борьба

ЧЕ: Мамедли, Джафаров и Гурбанов завоевали золото, Ганизаде взял бронзу - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Завершается первенство континента по борьбе