Сотрудники АФФА приняли участие в церемонии награждения

Сотрудники АФФА приняли участие в конференции .

Уву передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба ассоциации.

Руководитель Департамента массового футбола АФФА Фаррух Исмайлов, ведущий специалист Орхан Микаиллы и специалист Зия Сафаров приняли участие в 14-й Конференции УЕФА по массовому футболу и церемонии награждения, состоявшейся в Сопоте, Польша. На конференции, в которой приняли участие представители 55 стран-членов УЕФА, состоялись обширные дискуссии и лекции о работе, проделанной по популяризации футбола за последние три года.

На конференции также состоялось вручение наград странам-победителям в соответствующих номинациях.

Почетный член УЕФА Пер Равн Омдал и глава отдела технического образования и развития Оливье Доглиа вручили Фарруху Исмайлову памятную табличку члена Хартии массового футбола УЕФА.

İdman.biz