Эльвин Бадалов: "Это не наше дело"

İdman.biz представляет интервью Futbolxeber.az с защитником «Сумгайыта» Эльвином Бадаловым.

- В последнем туре Премьер-лиги Азербайджана вы проиграли «Араз-Нахчывану» со счетом 0:2. Чем можно объяснить поражение после трех туров?

- Мы плохо начали игру. У нас были трудности в первые 10 минут. Вот почему мы пропустили быстрый гол. Пришли в себя, уступая в счете. «Араз-Нахчыван» - хорошая команда. Им сложно забить не то, что два гола, но даже один. Как бы мы ни старались, отличиться не удалось. Возможно, не все были полностью настроены на игру. Это также повлияло на нашу игру.

- Некоторое время «Сумгайыт» находился в непосредственной близости от опасной зоны. Однако, набрав семь очков в трех играх, ваша команда практически обеспечила себе место в Премьер-лиге. Команда расслабилась? Или мотивации не осталось?

- Да, этот момент тоже немного влияет. Но нельзя почивать на лаврах. Если проиграем 2-3 игры, мы все равно можем оказаться в опасности. Вот почему нужно относиться ко всем матчам серьезно.

- Сегодня вам предстоит встретиться с «Шамахы». После последней выездной игры главные тренеры на пресс-конференции обменялись колкостями. Увеличивает ли этот момент принципиальность сегодняшней встречи?

- Возможно, тренеры принципиальны. Я знаю наставника Айхана. Мы работали с ним вместе. А теперь работаем с Вагифом. Не думаю, что есть какая-то серьезная проблема. Что бы ни случилось, это не наше дело. Мы, как всегда, выйдем на поле, чтобы победить. Мы играем дома и хотим победить.

- Во время зимнего трансферного окна ходили слухи, что вы перейдете в «Карабах». Этот вопрос уже закрыт? Или снова будет обсуждаться летом?

- Во время зимнего трансферного окна ходили слухи. Я бы не сказал, что он полностью закрыт. Сейчас сложно что-то сказать наверняка. Летом может произойти многое.

- Были даже мнения, что лимит на легионеров мог повлиять на ваш переход в «Карабах». Уже известно, что лимит отменен. Может ли это стать препятствием для трансфера?

- Я не знаю, что будет. Для меня не имеет значения, есть ли лимит или нет. Жду летнего трансферного окна. Посмотрим на ситуацию там.

- Вероятно ли, что вы останетесь в Сумгайыте?

- Конечно, я сначала рассмотрю предложение из Сумгайыта. Я ношу здесь форму уже много лет. Нет, если не получится, то рассмотрю другие предложения.

- Вас не позвали на последний сбор национальной сборной. Вы ожидали приглашения от главного тренера команды Фернанду Сантуша?

- В этом сезоне мы выступаем не очень хорошо как команда. Получить приглашение в национальную сборную сложно. Правда, некоторые из нас были вызваны в сборную. Я всегда усердно работаю, жду приглашения в национальную команду. Возможно, не хватает стабильности. В любом случае решение принимает главный тренер, и я его уважаю.

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