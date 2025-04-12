"Манчестер Сити" интересуется игроком соперника сборной Азербайджана

Голкипер лиссабонской "Бенфики" и сборной Украины по футболу Анатолий Трубин может продолжить карьеру в английском "Манчестер Сити".
Об этом İdman.biz сообщает со ссылкой на FootballTransfers.
По информации источника, чемпион Англии всерьез рассматривает возможность подписания 23-летнего вратаря и уже начал переговоры с его представителями.
За украинца "Манчестер Сити" готов будет сделать первое предложение в размере 25 млн евро. Однако эта сумма не устраивает "Бенфику", которая хочет получить за вратаря 40 млн евро.
Отмечается, что интерес английского гранда к Трубину возник не на пустом месте, ведь голкипер находился на радаре «горожан» еще с начала прошлого сезона.
Украинец рассматривается как потенциальная замена вратарям «Манчестер Сити» Эдерсону и Штефану Ортеге, которые могут сменить команду летом.
Отметим, что в отборочном цикле чемпионата мира 2026 года сборная Азербайджана сыграет с Украиной, Францией и Исландией.
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