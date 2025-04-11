АФФА не удовлетворила жалобу президента клуба

Состоялось заседание Апелляционного арбитражного трибунала АФФА.

Как сообщает İdman.biz, на заседании была рассмотрена апелляция на решение, вынесенное в отношении президента клуба «Гиперс Губа» Аяза Абдуллаева.

Его апелляция не была удовлетворена. Штраф за оскорбление судьи после матча «Гиперс Губа» - «Агдаш», проходившего в рамках 19-го тура Второй лиги, оставлен в силе.

Отметим, что президент клуба дисквалифицирован на пять игр, три из которых условные. Ему был дан трехмесячный испытательный срок. Клуб также был оштрафован на 400 манатов.

İdman.biz