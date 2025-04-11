11 Апреля 2025
RU

АФФА не удовлетворила жалобу президента клуба

Футбол
Новости
11 Апреля 2025 16:58
10
АФФА не удовлетворила жалобу президента клуба

Состоялось заседание Апелляционного арбитражного трибунала АФФА.

Как сообщает İdman.biz, на заседании была рассмотрена апелляция на решение, вынесенное в отношении президента клуба «Гиперс Губа» Аяза Абдуллаева.

Его апелляция не была удовлетворена. Штраф за оскорбление судьи после матча «Гиперс Губа» - «Агдаш», проходившего в рамках 19-го тура Второй лиги, оставлен в силе.

Отметим, что президент клуба дисквалифицирован на пять игр, три из которых условные. Ему был дан трехмесячный испытательный срок. Клуб также был оштрафован на 400 манатов.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"Сабаил" и "Карабах" обнародовали составы
18:15
Азербайджанский футбол

"Сабаил" и "Карабах" обнародовали составы

В первый игровой день состоится один матч

Экс-тренер сборной Азербайджана высказался о своем подопечном в московском ЦСКА
18:07
Азербайджанский футбол

Экс-тренер сборной Азербайджана высказался о своем подопечном в московском ЦСКА

Специалист выразил сожаление, что Акинфеев так и не заиграл в Европе
Бывший главный тренер сборной в Тренерском комитете
16:47
Футбол

Бывший главный тренер сборной в Тренерском комитете

Опытный специалист покинул тренерский комитет летом 2023 года, чтобы возглавить команду Первой лиги "Имишли"
Салах в "Ливерпуле" еще на два года - ВИДЕО
16:37
Мировой футбол

Салах в "Ливерпуле" еще на два года - ВИДЕО

С 2017 года египтянин выиграл с командой семь титулов, включая Премьер-лигу и Лигу чемпионов
В поисках оптимальных решений. Чем запомнилась конференция АФФА?
16:34
Азербайджанский футбол

В поисках оптимальных решений. Чем запомнилась конференция АФФА?

Развитие футбола в Азербайджане продолжает оставаться одной из самых болезненных тем
Главный тренер команды, обеспечившей себе место в Первой лиге: "Хотим стать чемпионами"
16:03
Футбол

Главный тренер команды, обеспечившей себе место в Первой лиге: "Хотим стать чемпионами"

Наставник мечает о Премьер-лиге

Самое читаемое

Скандал на ЧЕ с участием главы Федерации борьбы России и главного тренера сборной Азербайджана - ВИДЕО
10 Апреля 02:26
Борьба

Скандал на ЧЕ с участием главы Федерации борьбы России и главного тренера сборной Азербайджана - ВИДЕО

Хетаг Газюмов заступился за своего земляка
Месси принёс победу "Интер Майами" и помог выйти в полуфинал ЛЧ КОНКАКАФ - ВИДЕО
10 Апреля 09:12
Мировой футбол

Месси принёс победу "Интер Майами" и помог выйти в полуфинал ЛЧ КОНКАКАФ - ВИДЕО

Встреча прошла в Форт-Лодердейле
Рафинья приблизился к "Золотому мячу 2025"
10 Апреля 17:15
Мировой футбол

Рафинья приблизился к "Золотому мячу 2025"

Камбэки и новые лица на вершине
Кто попадет в еврокубки? - АНАЛИТИКА
10 Апреля 12:08
Азербайджанский футбол

Кто попадет в еврокубки? - АНАЛИТИКА

Ряды претендентов поредели