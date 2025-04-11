Ровшан Наджаф: "У нас нет проблем с Гурбаном Гурбановым" - ВИДЕО

«У нас нет никаких проблем с Гурбаном Гурбановым, наши отношения в порядке».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил президент АФФА Ровшан Наджаф, говоря о неявке члена Исполнительного комитета организации и главного тренера «Карабаха» на Отчетную конференцию.

Глава ассоциации подчеркнул, что у него нормальные отношения с Гурбановым и добавил:

«Гурбан Гурбанов принимает участие в заседаниях исполкома АФФА. Он активно участвует во всех обсуждениях, связанных с развитием футбола. Ни о каких холодных отношениях и речи быть не может. Можете и сами спросить у него, и уточнить».

İdman.biz