Ровшан Наджаф: "Мы обсудили с Сантушем возможность достижения более обнадеживающих результатов" - ВИДЕО

"Мы пытаемся привнести понятие "футбольный день".

Как сообщает İdman.biz, об этом на пресс-конференции заявил президент АФФА Ровшан Наджаф.

Он сказал, что хочет, чтобы футбол работал как система:

«Футбол - это процесс, который охватывает более длительный период, чем просто девяносто минут. В этом процессе участвуют разные стороны. Например, мы хотели бы, чтобы журналисты готовили репортажи о жизни футболистов из команд, которые поднимутся из Первой лиги в Премьер-лигу. Какая у них была жизнь, какие трудности они пережили. Мы хотим, чтобы все стороны футбола работали как единая система».

Он также прокомментировал отмену лимита легионеров:

«Мы стремились повысить качество, отменив лимит легионеров. Если местные футболисты проигрывают в соревнованиях, каких успехов мы можем добиться как национальная сборная? Мы хотели бы, чтобы наша национальная сборная играла в финальных стадиях престижных турниров. На любом сложном пути есть сложные решения, и для результата требуется определенное время. Создать конкурентоспособную молодую команду сложно, но у нас нет другого выбора».

Мы обсудили с Фернанду Сантушем возможность достижения более обнадеживающих результатов за короткое время. Надеюсь, мы увидим положительные результаты в матчах, которые пройдут в июне. Кроме того, мы должны обращать внимание не только на результаты, но и на атмосферу, которую они создают».

Ровшан Наджаф также заявил, что клубам не следует ждать финансирования только от государства и АФФА.

Айтадж Сахяд

İdman.biz