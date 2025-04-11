Франк де Блекере: "Там, где есть человеческий фактор, ошибки неизбежны"

«Хотя азербайджанское судейство за последний год развилось, в некоторых матчах были зафиксированы определенные ошибки».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил председатель Комитета судей АФФА Франк де Блекере в ходе своего выступления на Отчетной конференции организации.

Он признал, что есть определенные проблемы с судейством:

«Есть определенные недостатки в судействе. На мой взгляд, это нормально, что такие ситуации случаются. Мы не играем в «Playstation», а судьи - люди, а не роботы. Там, где есть человеческий фактор, ошибки неизбежны».

Айтадж Сахяд

İdman.biz