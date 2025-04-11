Увеличены средства клубов, выделяемые на детский футбол

Объявлен принцип распределения средств между клубами Премьер-лиги в соответствии с критериями.

Как сообщает İdman.biz, эта информация была включена в финансовый отчет АФФА.

Уточнено, как клубы распределят выделенные им три миллиона манатов в сезонах 2023/24 и 2024/25.

В прошлом сезоне на получение лицензии Премьер-лиги было потрачено два миллиона, а в текущем чемпионате - 1 миллион 600 тысяч.

На развитие детского футбола в клубе выделено 500 тысяч манатов (в сезоне 2023/24 - 400 тысяч), а на реализацию инфраструктурных проектов - 850 тысяч манатов (в сезоне 2023/24 - 300 тысяч манатов). Как и в прошлом году, на развитие женского футбола выделено 50 тысяч.

Если в сезоне 2023/24 на открытие филиала, академии или секции футбольного клуба в регионе и их постоянную работу было выделено 50 тысяч манатов, на содержание дублирующих команд - 150 тысяч манатов, а на маркетинг, PR, SMM-работу и различные мероприятия FSR - 40 тысяч манатов, то в нынешнем чемпионате такие критерии не предусмотрены.

İdman.biz