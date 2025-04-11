Чингиз Гусейнзаде: "У нас будут успехи и в командных видах спорта"

«У нас будут успехи и в командных видах спорта».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде в ходе своего выступления на Отчетной конференции АФФА.

В своем выступлении он подчеркнул, что Азербайджан - спортивная страна:

«После обретения Азербайджаном независимости мы показали всему миру, что мы - спортивная страна. Результаты, которых мы добились, также дают основание говорить об этом. Всего можно добиться. Главное - иметь желание и приложить усилия. Я верю, что новое руководство АФФА справится с этим. Наша сборная по баскетболу 3х3 доказала это на последней Олимпиаде. Надеюсь, что спортивные достижения Азербайджана будут продолжаться. Азербайджанские футболисты также порадуют нас своими достижениями».

Айтадж Сахяд

İdman.biz