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Чингиз Гусейнзаде: "У нас будут успехи и в командных видах спорта"

Футбол
Новости
11 Апреля 2025 10:34
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Чингиз Гусейнзаде: "У нас будут успехи и в командных видах спорта"

«У нас будут успехи и в командных видах спорта».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил вице-президент Национального олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде в ходе своего выступления на Отчетной конференции АФФА.

В своем выступлении он подчеркнул, что Азербайджан - спортивная страна:

«После обретения Азербайджаном независимости мы показали всему миру, что мы - спортивная страна. Результаты, которых мы добились, также дают основание говорить об этом. Всего можно добиться. Главное - иметь желание и приложить усилия. Я верю, что новое руководство АФФА справится с этим. Наша сборная по баскетболу 3х3 доказала это на последней Олимпиаде. Надеюсь, что спортивные достижения Азербайджана будут продолжаться. Азербайджанские футболисты также порадуют нас своими достижениями».

Айтадж Сахяд

İdman.biz

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