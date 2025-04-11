Президент АФФА: "За отчетный период были и разочаровывающие результаты"

«За отчетный период также были и разочаровывающие результаты».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил президент АФФА Ровшан Наджаф на отчетной конференции АФФА.

Он особо отметил слабую игру сборной Азербайджана по футболу:

«Результаты нашей мужской сборной в последних матчах нас разочаровали. Мы встречались по этому поводу с главным тренером Фернанду Сантушем и обсуждали результаты. В этой связи главной задачей, поставленной перед нашей сборной, остается успешное выступление в отборочном цикле ЕВРО-2028. АФФА примет соответствующие решения в зависимости от развития событий в ближайшем будущем».

Айтадж Сахяд

İdman.biz