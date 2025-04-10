10 Апреля 2025
RU

Объявлена ​​повестка дня Отчетной конференции АФФА

Футбол
Новости
10 Апреля 2025 17:52
9
Объявлена ​​повестка дня Отчетной конференции АФФА

Состоится очередная отчетная конференция АФФА.

İdman.biz сообщает, что мероприятие пройдет 11 апреля.

Конференция пройдет в отеле Baku Marriott Hotel Boulevard. Объявлена ​​повестка дня конференции, которая начнется в 10:00:

- Открытие заседания президентом АФФА
- Проверка состава конференции
- Выступление президента АФФА
- Представление отчета о деятельности Исполнительного комитета президентом
- Финансовая отчетность
- Отчет независимого аудитора
- Презентация стратегии развития АФФА
- Выступление Франка де Блекере, председателя судейского комитета
- Другие вопросы.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Награжден победитель проекта "Гол месяца"
17:33
Футбол

Награжден победитель проекта "Гол месяца"

Награду футболисту клуба МОИК вручил директор по медиа и маркетингу ПФЛ Санан Абдуллаев
Клозе дает Эмрели новый шанс: "Пустоту должны заполнить они"
17:24
Футбол

Клозе дает Эмрели новый шанс: "Пустоту должны заполнить они"

Представитель Второй Бундеслиги понес серьезные потери в линии атаки
Рафинья приблизился к "Золотому мячу 2025"
17:15
Мировой футбол

Рафинья приблизился к "Золотому мячу 2025"

Камбэки и новые лица на вершине
В "Сабахе" опровергли новость о возможной отставке Березуцкого
16:57
Азербайджанский футбол

В "Сабахе" опровергли новость о возможной отставке Березуцкого

Ранее сообщалось, что руководство недовольно результатами и игрой команды под управлением наставника и собирается его уволить
50 лет назад "Атлетико" выиграл Межконтинентальный кубок - ВИДЕО
16:32
Мировой футбол

50 лет назад "Атлетико" выиграл Межконтинентальный кубок - ВИДЕО

Финалист Кубка европейских чемпионов победил по итогам двухматчевого противостояния аргентинскую команду "Индепендьенте"
Футболист умер после столкновения с вратарем - ВИДЕО - ФОТО
16:08
Мировой футбол

Футболист умер после столкновения с вратарем - ВИДЕО - ФОТО

"Ты был нашим лидером и оставил нам огромную боль"

Самое читаемое

На каких машинах ездит звезда "Реала" Мбаппе: оказывается, у него даже нет водительских прав!
8 Апреля 00:55
Мировой футбол

На каких машинах ездит звезда "Реала" Мбаппе: оказывается, у него даже нет водительских прав!

Показываем впечатляющий автопарк Килиана
"Карабах" ждут кардинальные изменения?
8 Апреля 14:37
Азербайджанский футбол

"Карабах" ждут кардинальные изменения?

Команда намерена расстаться с некоторыми игроками
Азербайджанский футболист, забивший 13 голов в одной игре: "Мечтаю играть за "Сабах"
8 Апреля 13:14
Азербайджанский футбол

Азербайджанский футболист, забивший 13 голов в одной игре: "Мечтаю играть за "Сабах"

Игрок хочет стать бомбардиром чемпионата
Скандал на ЧЕ с участием главы Федерации борьбы России и главного тренера сборной Азербайджана - ВИДЕО
02:26
Борьба

Скандал на ЧЕ с участием главы Федерации борьбы России и главного тренера сборной Азербайджана - ВИДЕО

Хетаг Газюмов заступился за своего земляка