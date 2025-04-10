Объявлена ​​повестка дня Отчетной конференции АФФА

Состоится очередная отчетная конференция АФФА.
İdman.biz сообщает, что мероприятие пройдет 11 апреля.
Конференция пройдет в отеле Baku Marriott Hotel Boulevard. Объявлена повестка дня конференции, которая начнется в 10:00:
- Открытие заседания президентом АФФА
- Проверка состава конференции
- Выступление президента АФФА
- Представление отчета о деятельности Исполнительного комитета президентом
- Финансовая отчетность
- Отчет независимого аудитора
- Презентация стратегии развития АФФА
- Выступление Франка де Блекере, председателя судейского комитета
- Другие вопросы.
İdman.biz