Найдена могила погибшего отца известного азербайджанского футболиста - ФОТО

Найдена могила отца Вугара Надирова, бывшего футболиста сборной Азербайджана и «Карабаха».

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на QOL.az, могила находится в Агдамском районе.

Как и могилы десятков тысяч азербайджанцев во время армянской оккупации, могила отца Вугара Надирова, Эршада Надирова, была разрушена и с трудом обнаружена примерно через четыре с половиной года после освобождения Агдама.

Эршад Надиров был одним из героических бойцов первой Карабахской войны. Надиров, прозванный «Генерал Эршад», погиб 22 июля 1993 года в возрасте 43 лет и был похоронен в Агдамском районе.

Вугар Надиров, нынешний главный тренер "Шамкира", вчера во время визита в освобожденный Агдамский район посетил могилу своего отца. На фотографиях видно, что могила отца Вугара также была разрушена и огорожена лентой.

Отметим, что Эршад Надиров является братом Адиля Надирова, который был президентом футбольного клуба «Карабах».

İdman.biz