9 Апреля 2025
RU

Найдена могила погибшего отца известного азербайджанского футболиста - ФОТО

Футбол
Новости
9 Апреля 2025 14:46
23
Найдена могила погибшего отца известного азербайджанского футболиста - ФОТО

Найдена могила отца Вугара Надирова, бывшего футболиста сборной Азербайджана и «Карабаха».

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на QOL.az, могила находится в Агдамском районе.

Как и могилы десятков тысяч азербайджанцев во время армянской оккупации, могила отца Вугара Надирова, Эршада Надирова, была разрушена и с трудом обнаружена примерно через четыре с половиной года после освобождения Агдама.

Эршад Надиров был одним из героических бойцов первой Карабахской войны. Надиров, прозванный «Генерал Эршад», погиб 22 июля 1993 года в возрасте 43 лет и был похоронен в Агдамском районе.

Вугар Надиров, нынешний главный тренер "Шамкира", вчера во время визита в освобожденный Агдамский район посетил могилу своего отца. На фотографиях видно, что могила отца Вугара также была разрушена и огорожена лентой.

Отметим, что Эршад Надиров является братом Адиля Надирова, который был президентом футбольного клуба «Карабах».

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Стартовали вторые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов — ОБНОВЛЕНО
23:01
Мировой футбол

Стартовали вторые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов — ОБНОВЛЕНО

Ответные матчи состоятся 15-16 апреля
Филип Озобич: "Все матчи в Премьер-лиге сложные и важные"
22:53
Азербайджанский футбол

Филип Озобич: "Все матчи в Премьер-лиге сложные и важные"

Футболист "Нефтчи" прокомментировал выступление команды в чемпионате
Руководство «Реала» готовится уволить Анчелотти
20:56
Мировой футбол

Руководство «Реала» готовится уволить Анчелотти

Итальянского специалиста может спасти от отставки только чудо
Суперкомпьютер Opta назвал фаворита Лиги чемпионов после первых матчей 1/4 финала
20:15
Мировой футбол

Суперкомпьютер Opta назвал фаворита Лиги чемпионов после первых матчей 1/4 финала

«Реал» и «Бавария» ожидаемо не вошли даже в первую пятерку
В отеле принадлежащий Роналду произошел пожар - ВИДЕО
19:05
Мировой футбол

В отеле принадлежащий Роналду произошел пожар - ВИДЕО

Ранее португалец усилил свою охрану
Защитник "Кяпаза" о победе над "Сабахом": "Они не смогли воспользоваться моментами"
18:56
Азербайджанский футбол

Защитник "Кяпаза" о победе над "Сабахом": "Они не смогли воспользоваться моментами"

Гусейнли заявил, что верит, что его команда сохранит свое место в Премьер-лиге

Самое читаемое

На каких машинах ездит звезда "Реала" Мбаппе: оказывается, у него даже нет водительских прав!
8 Апреля 00:55
Мировой футбол

На каких машинах ездит звезда "Реала" Мбаппе: оказывается, у него даже нет водительских прав!

Показываем впечатляющий автопарк Килиана
"Карабах" ждут кардинальные изменения?
8 Апреля 14:37
Азербайджанский футбол

"Карабах" ждут кардинальные изменения?

Команда намерена расстаться с некоторыми игроками
Рекорд в чемпионате Азербайджана - 18:0! - ФОТО
7 Апреля 16:25
Азербайджанский футбол

Рекорд в чемпионате Азербайджана - 18:0! - ФОТО

Хозяева поля забивали в среднем один гол каждые пятые минут
Азербайджанский футболист, забивший 13 голов в одной игре: "Мечтаю играть за "Сабах"
8 Апреля 13:14
Азербайджанский футбол

Азербайджанский футболист, забивший 13 голов в одной игре: "Мечтаю играть за "Сабах"

Игрок хочет стать бомбардиром чемпионата