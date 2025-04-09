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Главный тренер сборной Черногории: "Мне очень жаль"

Футбол
Новости
9 Апреля 2025 11:24
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Главный тренер сборной Черногории: "Мне очень жаль"

«Наши игроки проявили все свое мастерство на поле. Они храбро сражались и не сдавались».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил главный тренер женской сборной Черногории по футболу Мирко Марич.

Он прокомментировал матч Лиги наций с Азербайджаном:

«Мне очень жаль, что мы не сыграли весь матч так, как сыграли после пропущенного гола. Если бы мы играли в таком темпе 90 минут, я уверен, что мы бы победили. По голевым моментам мы заслужили победу. Но если вы сравниваете счет на 90+1-й минуте, то не можете быть недовольны. Мы по-прежнему боремся за первое место. Постараемся сделать все необходимое для этого в матче с Литвой».

Отметим, что матч Черногория - Азербайджан завершился со счетом 1:1.

İdman.biz

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