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Яшар Вахабзаде: "Я был агрессивным футболистом"

Футбол
Новости
8 Апреля 2025 16:27
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Яшар Вахабзаде: "Я был агрессивным футболистом"

«Сегодня у меня обычный день».

Об этом заявил İdman.biz ветеран футбола и тренер Яшар Вахабзаде, который сегодня отмечает свое 65-летие.

Юбиляр рассказал, что со вчерашнего дня ему приходят поздравительные послания:

«Вечером отмечу свой день рождения в кругу семьи. Со вчерашнего дня меня поздравляют коллеги-тренеры, друзья, товарищи. Я пока занят чтением посланий. Вечером отвечу на все.Каждый год с наступлением этого дня мы приближаемся к старости. Каждый год жизнь уходит».

Он подчеркнул, что доволен выбранным им жизненным путем:

«Если бы я пришел в этот мир во второй раз, то все равно стал футболистом. Конечно, с возрастом люди становятся мудрее и смотрят на события прошлого другими глазами. Например, когда мы были молодыми, иногда, когда старшие и тренеры что-то говорили, мы могли чего-то не слушать, но потом понимали, что совершили ошибку. На самом деле, мы всегда прислушивались к их советам, но иногда были определенные пробелы. Я был эмоциональным в молодости и агрессивным футболистом. Сегодня во мне все еще есть определенная доля эмоциональности. Например, бывает, что не слушаешь советы тренера на тренировке, а потом из-за этого не можешь нормально играть и садишься на скамейку запасных. Я в основном имею в виду эти моменты. Но в целом я доволен выбранным мной жизненным путем. Спасибо за сегодняшний день».

Отметим, что Яшар Вахабзаде родился 8 апреля 1960 года в Баку. Большую часть карьеры футболист провел в «Нефтчи» (1983–1989, 1994–1997). Он также выступал за бакинский и мингечевирский «Автомобилист», сумгаитские «Хазар» и «Кимьячи», маштаганский «Ниджат» и бакинское «Динамо». В семи матчах он защищал честь сборной Азербайджана. Затем работал тренером, тренировал юношескую и молодежную сборные Азербайджана и «Кяпаз».

Айтадж Сахяд

İdman.biz

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