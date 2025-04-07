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Ректор пригласил "Карабах" в Карабахский университет

Футбол
Новости
7 Апреля 2025 09:39
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Ректор пригласил "Карабах" в Карабахский университет

Среди наблюдавших на стадионе за матчем «Карабах» - «Зиря», проходившим в рамках XXIX тура Премьер-лиги, был ректор Карабахского университета Шахин Байрамов.

Как сообщает İdman.biz, во время матча состоялся искренний обмен мнениями между президентом клуба Тахиром Гёзалем и ректором. Шахин Байрамов пригласил футбольный клуб «Карабах» в Карабахский университет.

Тахир Гёзаль положительно отреагировал на это приглашение. Он подчеркнул, что в ближайших планах команды - посещение региона, в том числе Ханкенди и других освобожденных от оккупации городов: «Мы высоко ценим эту инициативу. Визит в Карабахский регион также входит в наши планы, и мы готовы предпринять шаги в этом направлении».

Отметим, что в ходе встречи стороны также обсудили возможности дальнейшего сотрудничества.

İdman.biz

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