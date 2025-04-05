Ветеран футбола: "У меня ранняя стадия болезни Паркинсона" - ФОТО

«Сейчас чувствую себя хорошо».

Об этом заявил İdman.biz ветеран футбола и тренер Афган Талыбов.

Он рассказал о своих недавних проблемах со здоровьем:

«По словам врача, сейчас у меня начальная стадия болезни Паркинсона. Продолжаю лечение. 17-го числа пройду обследование. Во время него все станет яснее. В этот период я ​​чувствовал особое внимание со стороны футбольного сообщества. АФФА, совет ветеранов во главе с Огтаем Абдуллаевым и наши футбольные друзья не жалеют своей помощи».

60-летний специалист рассказал, что хочет возобновить футбольную деятельность в ближайшем будущем:

«Слежу за всем, смотрю. Короче говоря, я не ушел из футбола. Правда, у меня были определенные проблемы со здоровьем, но сейчас я чувствую себя нормально. Вероятно, в следующем сезоне рассмотрю новые предложения о сотрудничестве».

Талыбов также прокомментировал изменения в отечественном футболе:

«И в Премьер-лиге, и в Первой лиге идет жесткая конкуренция. Тот факт, что в Премьер-лиге будут выступать три команды из Первой лиги, делает чемпионат еще более интересным».

Поскольку лимит на легионеров был отменен, в следующем сезоне мы можем ожидать конкурентного и захватывающего чемпионата. Главный вопрос здесь в том, что легионеры низшего уровня не должны приезжать в Азербайджан и сидеть на скамейке запасных. Пусть новички будут полезными игроками для нашего футбола.

Хотя недавние поражения национальной сборной не внушают оптимизма, общий прогресс в нашем футболе дает основания мыслить позитивно».

Отметим, что Талыбов, большую часть своей карьеры футболиста проведший в составе «Кяпаза», в период независимости носил форму «Нефтчи», «Хазри» и «Шамкира», а также был легионером российской команды «Сахалин».

Боле́знь Паркинсо́на (синонимы: идиопатический синдром паркинсонизма, дрожательный паралич) - медленно прогрессирующее хроническое нейродегенеративное неврологическое заболевание, характерное для лиц старшей возрастной группы.

Айтадж Сахяд

İdman.biz