6 Апреля 2025
RU

Ветеран футбола: "У меня ранняя стадия болезни Паркинсона" - ФОТО

Футбол
Новости
5 Апреля 2025 15:44
29
Ветеран футбола: "У меня ранняя стадия болезни Паркинсона" - ФОТО

«Сейчас чувствую себя хорошо».

Об этом заявил İdman.biz ветеран футбола и тренер Афган Талыбов.

Он рассказал о своих недавних проблемах со здоровьем:

«По словам врача, сейчас у меня начальная стадия болезни Паркинсона. Продолжаю лечение. 17-го числа пройду обследование. Во время него все станет яснее. В этот период я ​​чувствовал особое внимание со стороны футбольного сообщества. АФФА, совет ветеранов во главе с Огтаем Абдуллаевым и наши футбольные друзья не жалеют своей помощи».

60-летний специалист рассказал, что хочет возобновить футбольную деятельность в ближайшем будущем:

«Слежу за всем, смотрю. Короче говоря, я не ушел из футбола. Правда, у меня были определенные проблемы со здоровьем, но сейчас я чувствую себя нормально. Вероятно, в следующем сезоне рассмотрю новые предложения о сотрудничестве».

Талыбов также прокомментировал изменения в отечественном футболе:

«И в Премьер-лиге, и в Первой лиге идет жесткая конкуренция. Тот факт, что в Премьер-лиге будут выступать три команды из Первой лиги, делает чемпионат еще более интересным».

Поскольку лимит на легионеров был отменен, в следующем сезоне мы можем ожидать конкурентного и захватывающего чемпионата. Главный вопрос здесь в том, что легионеры низшего уровня не должны приезжать в Азербайджан и сидеть на скамейке запасных. Пусть новички будут полезными игроками для нашего футбола.

Хотя недавние поражения национальной сборной не внушают оптимизма, общий прогресс в нашем футболе дает основания мыслить позитивно».

Отметим, что Талыбов, большую часть своей карьеры футболиста проведший в составе «Кяпаза», в период независимости носил форму «Нефтчи», «Хазри» и «Шамкира», а также был легионером российской команды «Сахалин».

Боле́знь Паркинсо́на (синонимы: идиопатический синдром паркинсонизма, дрожательный паралич) - медленно прогрессирующее хроническое нейродегенеративное неврологическое заболевание, характерное для лиц старшей возрастной группы.

Айтадж Сахяд

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Винисиус задолжал 50 евро грузину
01:30
Мировой футбол

Винисиус задолжал 50 евро грузину

Странное пари между звездой "Реала" и вратарем "Валенсии"
Ла Лига: "Барселона" и "Бетис" обменялись голами, "Реал" неожиданно проиграл - ВИДЕО
01:10
Мировой футбол

Ла Лига: "Барселона" и "Бетис" обменялись голами, "Реал" неожиданно проиграл - ВИДЕО

Во второй игровой день проходят четыре матча
Серия А: "Интер" и "Милан" не смогли выиграть в 31-м туре - ВИДЕО
00:50
Мировой футбол

Серия А: "Интер" и "Милан" не смогли выиграть в 31-м туре - ВИДЕО

Во второй игровой день состоятся три матча
Дадашов не помог "Радомяку" избежать поражения
00:21
Азербайджанский футбол

Дадашов не помог "Радомяку" избежать поражения

Форварду сборной Азербайджана не удалось доиграть матч до конца
ПСЖ в 13-й раз стал чемпионом Франции — ВИДЕО
5 Апреля 23:48
Мировой футбол

ПСЖ в 13-й раз стал чемпионом Франции — ВИДЕО

Для парижан это уже четвертая победа подряд в национальном первенстве

АПЛ: "Арсенал" потерял очки, а "Астон Вилла" празднует победу - ВИДЕО
5 Апреля 22:51
Мировой футбол

АПЛ: "Арсенал" потерял очки, а "Астон Вилла" празднует победу - ВИДЕО

Стартовал 31-й тур английской Премьер-лиги

Самое читаемое

Известны три боя турнира UFC в Баку
3 Апреля 10:49
MMA

Известны три боя турнира UFC в Баку

Сообщество ММА опубликовало список нескольких боев, который пройдут в рамках турнира UFC в Баку, намеченном на 21 июня
Дорога к финалу: четыре претендента на два билета - АНАЛИТИКА
4 Апреля 14:52
Азербайджанский футбол

Дорога к финалу: четыре претендента на два билета - АНАЛИТИКА

İdman.biz изучил историю и выявил, что обещают зафиксированные результаты
Герои возвращаются на чемпионат Европы
4 Апреля 14:11
Дзюдо

Герои возвращаются на чемпионат Европы

Триумфаторы Парижа будут снова в деле
Стала известна причина, по которой разбивший планшет Гурбан Гурбанов не был наказан - ВИДЕО
4 Апреля 12:02
Азербайджанский футбол

Стала известна причина, по которой разбивший планшет Гурбан Гурбанов не был наказан - ВИДЕО

Об этом высказался Председатель дисциплинарного комитета АФФА Эркин Гусейнов