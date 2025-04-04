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Андрей Лунев: "Эти нюансы я использовал и в "Карабахе"

Футбол
Новости
4 Апреля 2025 17:00
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Андрей Лунев: "Эти нюансы я использовал и в "Карабахе"

Российский голкипер Андрей Лунев рассказал о хитростях игры, которые он использовал, выступая в прошлом сезоне за «Карабах», а теперь применяет в московском «Динамо».

Как передает İdman.biz, он раскрыл некоторые нюансы собственной игры.

«Много моментов, которые я использую, потому что те нюансы, на которые мне открыли глаза в «Байере», должны быть использованы не только в «Динамо». Я их использовал и в «Карабахе». Это активная игра при прострелах, подачах, это активная игра при подстраховке, то есть на высокой линии, когда мы играем один в один, стараемся идти в высокий прессинг.

Много передач за спину в разряженное пространство. Моя позиция по отношению к линии защитников и, соответственно, игра ногами», - заявил Лунев в интервью «Матч ТВ».

İdman.biz

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